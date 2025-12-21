HABER

Tunceli’de huzur uygulaması: 233 kişi sorgulandı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Tunceli’nin Huzuru" uygulaması kapsamında 233 kişi sorgulandı.Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Tunceli’nin Huzuru" uygulamaları kapsamında 20 Aralık 2025 günü saat 21.00 ile 22.30 arasında yapılan denetimlerde, risk analizi esas alınarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol altına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Tunceli’nin Huzuru" uygulamaları kapsamında 20 Aralık 2025 günü saat 21.00 ile 22.30 arasında yapılan denetimlerde, risk analizi esas alınarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol altına alındı. Alkol satışı yapılan işletmeler, eğlence ve etkinlik düzenlenen mekânlar, mevzuata aykırı işletme ve işçi çalıştırdığı değerlendirilen umuma açık iş yerleri ile park, bahçe ve mesire alanlarında denetimler yapıldı. 12 ekip ve 43 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada toplam 233 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimler sırasında yoklama kaçağı (bakaya) olduğu tespit edilen 1 şahıs hakkında gerekli tebliğ tutanağı düzenlenirken, işletme ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlenen 1 iş yeri hakkında da tutanak tutuldu.
Yapılan kontrollerde, belirtilen hususlar dışında herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı, uygulamanın saat 22.30 itibarıyla sorunsuz şekilde tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

