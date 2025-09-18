Tunceli'de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü: Soğutma çalışmaları sürüyor

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Beytaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki kırsal ve ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 toma, 2 itfaiye aracı, 1 helikopter, 10 orman personeli, 3 orman teknik personel sevk edildi.

EVLERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, bölgede yaşayan vatandaşların ve 30 jandarma personelinin havadan ve karadan müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Alandaki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

