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Tunceli’de sağanak yağış

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Tunceli’de sağanak yağış

Ovacık ilçesinde gün boyunca etkisini sürdüren sıcak hava, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Yağış etkili olurken, vatandaşlar bunaltan sıcakların ardından adeta nefes aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Tunceli
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