Tunceli’de sağanak yağış

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
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Ovacık ilçesinde gün boyunca etkisini sürdüren sıcak hava, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Yağış etkili olurken, vatandaşlar bunaltan sıcakların ardından adeta nefes aldı. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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