Tunceli'de 144 yıllık tarihi hamam, turizme kazandırılmayı bekliyor

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1881 yılında Emin Ağa Camii ile birlikte inşa edilen tarihi Emin Ağa Hamamı, 15 yıldır restorasyon bekliyor.

Tunceli’de 144 yıllık tarihi hamam, turizme kazandırılmayı bekliyor

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 1881 yılında Emin Ağa Camii ile birlikte inşa edilen tarihi Emin Ağa Hamamı, 15 yıldır restorasyon bekliyor.

Hozat ilçesindeki Emin Ağa Camii ile aynı dönemde, 1881 yılında yapılan Emin Ağa Hamamı adeta zamana direniyor. Yaklaşık 15 yıl önce sit alanı ilan edilen yapı için restorasyon çalışmaları planlandı fakat uygulamaya geçilmedi. Geçtiğimiz yıl caminin restorasyonu tamamlanırken, hamamla ilgili herhangi bir adım atılmadı. Yöre halkı tarihi hamamın restore edilerek turizme kazandırılmasını bekliyor.

"YAKLAŞIK 15 YIL ÖNCE BURASI SİT ALANI OLARAK KABUL EDİLDİ"

Hozat ilçesinde yaşayan Vedat Aldemir, "Buradaki yapı ilçemize, 1881’de alınan bir kararla, hemen yanı başındaki cami ile birlikte yapıldı. Ancak son 15 yıldır terk edildiği ve kullanılmadığı için harabe bir hale geldi. Yaklaşık 15 yıl önce burası sit alanı olarak kabul edildi, restorasyonu ile ilgili planlamalar yapıldı ama ne yazık ki o günden beri konuyla ilgili hiçbir çalışma yok. Geçen yıl cami restore edildi ancak bu hamamla ilgili herhangi bir adım atılmadı. Bu da bizler için üzücü bir durum. Çünkü ilçenin neredeyse tek tarihi dokusu. Bunun dışında bir iki tarihi çeşme var ancak en ayakta duran yapısı bu ve bunun bir an önce restorasyonunun yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

