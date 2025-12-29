Tunceli’de 76 köy yolu ulaşıma açıldı, 59 köy yolunda çalışmalar devam ediyor

Tunceli genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede toplam 135 köy yolu ulaşıma kapanmıştı, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 76 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı, 59’unda çalışmalar sürüyor.

Tunceli’de etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bu çerçevede vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kent genelinde ulaşıma kapanan 135 köy yolunda yapılan çalışmalar sonucunda 76’sının ulaşıma açıldığı, 59 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA