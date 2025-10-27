Tunceli’de kırmızı benekli alabalık avlayan şahsa ceza

Tuncel’de yumurtlama döneminde olduğu için avlanması yasak olan kırmızı benekli alabalık avlayan şahsa ceza kesildi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri doğa koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçeve ekipler, bir kişinin kırmızı benekli alabalık avı yaptığı tespit edildi. Şahsın avladığı 4 adet ölü alabalığa imha edilmek üzere el konulurken şahıs hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten idari yaptırım uygulandı.

Kırmızı benekli alabalığın yumurtlama döneminin 1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında olduğu ve bu tarihler arasında avının yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: İHA