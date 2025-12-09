HABER

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır

Esad rejiminin yıkılmasının üzerinden tam bir yıl geçerken, Suriye'de halk meydanlara akın etti. Bir yandan kutlamalar sürerken, diğer yandan ise askeri hareketlilik dikkat çekti. Ordunun terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelere yönelik operasyon için hazırlıklarına hız verdiği belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın askeri kamuflaj giymesi ise 'operasyon' için bir mesaj olarak yorumlandı.

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır
Devrim Karadağ

Suriye halkı, Esad rejiminin yıkılışının yıldönümünü kutlamak için şehir meydanlarına akın ederken Suriye ordusu, kutlamalarda gövde gösterisi yaptı. Kutlamaların dışında Suriye ordusunda ise 'operasyon' hareketliliği olduğu belirtilirken; terör örgütü elebaşlarından Mazlum Abdi’nin İsrail medyasına konuşması bir anda hazırlıkları hızlandırdı.

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 1

"KURULAN TUZAĞIN FARKINDAYIZ"

Yaşanan süreci Türkiye Gazetesi'ne değerlendiren Suriyeli bir isim, “Uluslararası alanda Şam’ın muhatap kabul edilmesi, DEAŞ’la mücadele konusunda Suriye ordusunun yetkili kılınması, PKK-SDG/ YPG yapılanmasına dönük askerî yardımların durması gibi sebepler ve Washington’un açık tavrı SDG’yi farklı arayışlara itti. Öncelikle daha önce perde gerisinden görüştükleri İsrail’le ilişkilerini alenileştirme yoluna gittiler. Millet ve yönetim olarak kenetlendik. İsrail’in kurduğu tuzağın farkındayız. Aslında bütün dikkatleri ülkenin kuzeyinde PKK-SDG hattına çekerek özellikle Lazkiye-Tartus hattında kriz çıkarmanın hesaplarını yapıyorlar.

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 2

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 3

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 4

"PKK-SDG’YE ŞAM YOLUNU AÇMAK İSTİYORLAR"

Ayrılıkçı Esad rejimi artığı Nusayrilerle birlikte DEAŞ’ı da sahaya sürerek sahilde şok saldırı dalgaları üretmenin peşindeler. DEAŞ burada İsrail’e bölgeye saldırı aparatı ve uluslararası meşruiyet fi gürü olarak rol alacak. Cebel Ekrad, Ceble, Tartus, Kırdeha, Lazkiye bölgelerine Tedmur ve Badiye’den onlarca DEAŞ teröristi sızdırıldı. Diğer yandan Mahir Esad, Mihraç Ural ve tüm BAAS kalıntıları da bu süreçte İsrail’in destek unsuru olarak sahaya inecek. Ordunun sahile yönelmesiyle de PKK-SDG’ye Şam yolunu açmak istiyorlar. Suveyda’da bu komploya ayaklanarak destek verecek. Planın farkındayız” dedi.

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 5

SÜRE DOLDU, OPERASYON HER AN BAŞLAYABİLİR

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre Suriye ordusu, PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolması ile birlikte büyük çaplı operasyonun startını vermeye hazırlanıyor. Sadece bu hatta 7 tümen ve 80 bin askerin sevk edileceği aktarıldı.

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 6

Bu sayının gelişmelere paralel aratcağı, ordu envanterindeki ağır silahlara insansız hava araçları (İHA), helikopter ve savaş jetlerinin de destek vereceği belirtildi.

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 7

Deyrizor, Tişrin-Karakozak, Tabka, Halsa, Ayn İsa, Rakka cephelerine çok sayıda gözetleme (istidla) amaçlı İHA-SİHA ve teknik ekipman görevlendirilirken öncü birlikler ve bütün muharip unsurların nokta tayinleri de gerçekleşti.

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 8

Tüm şehirlerde düzenlenen geçit törenlerinde Suriye Ordu mensuplarının PKK-SDG’ye dönük verdiği mesajlar dikkat çekti.

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 9

"20 BİN SDG MİLİTANI DEVLET SAFLARINA GEÇER"

Suriyeli Arap Aşiretlerin önemli isimlerinden Mudar Hammad Esad, PKK-YPG lideri Mazlum Abdi’nin “100 bin savaşçımız var” iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bölgede ilk mermi ile birlikte en az 20 bin Arap, SDG militanının devlet saflarına geçeceğini belirten Mudar Hammad, bunu PKK-YPG tarafının çok iyi bildiğini söyledi.

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 10

"ABDİ ŞAHİN TAMAMEN BLÖF YAPIYOR"

Aşiret unsurlarının ayrılması ile PKK saflarında en fazla 18-20 bin teröristin kalacağını vurgulayan Mudar Hammad “Abdi Şahin tamamen blöf yapıyor. Bölgede 8 Aralık kutlamalarını yasakladılar. Çünkü bunun bir isyana dönüşmesinden korkuyorlar. Sadece bir çağrı ile 16 yaşından 60 yaşına kadar 300 bin gönüllü PKK-YPG işgalcilerine karşı cepheye koşar. Rakka, Deyrizor ve Haseke’nin sokaklarına, duvarlarına halk ‘Esad gitti sıra sende Mazlum Kobani’ yazıyor” diye konuştu.

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 11

SINIRDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Suriye ordusuna paralel Suriye sınır hattında konuşlu Türk ordu saflarında da hareketlilik başladı. Sınırın üç farklı noktasından askerî sevkiyat görüntüleri kaydedilirken Menbiç, Kamışlı, Aynel Arap, Resülayn, Tel Abyat ve M 4 aksına dönük tedbirlerin artırıldığı gözlendi.

ŞARA'DAN KAMUFLAJLI MESAJ

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kutlamalarına Şam Emevi Camii'nde sabah namazı ile başladı. Askeri kamuflaj giyerek geldiği tarihi caminin minberinde Fetih suresinden ayetler okuyan Şara "Ey Suriyeliler! Ben Allah'ın hükümlerine uygun davrandığım sürece bana itaat edin. Karşımızda kim olursa olsun, ne kadar büyük veya güçlü olursa olsun, hiçbir engel önümüzde duramayacak" dedi.

Suriye de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi, 80 bin asker operasyon için hazır 12

