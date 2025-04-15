Tur minibüsü ile su tankerine çarpıştı, sıkışan sürücü 3 saatte kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Aydoğan Ş. idaresindeki tur minibüsü, Dikmen Mahallesi Turizm Caddesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ramazan D. idaresindeki refüjdeki ağaçları sulayan su tankerine arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücü Aydoğan Şen, minibüste bulunan İngiliz Uyruklu Sri S. (62), David S. (37), Joanna S. ve Mia S. ile sulama yapan belediye işçisi Mehmet D. yaralandı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN AİLESİ FENALIK GEÇİRDİ

Oğlunun kaza geçirdiğin duyarak olay yerine gelen minibüs sürücüsünün eşi ve babası kaza yerinde fenalık geçirdi. Aile büyük bir endişe ile yakınlarının araçtan çıkarılmasını bekledi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, minibüste sıkışan sürücüyü vinç yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince Serik’teki Devlet ve özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Minibüs Sürücüsü Şen ile Sri S’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada kapanan karayolunda ulaşım polis kontrolünde tek şeritten verildi. Yola dağılan akaryakıt ve yağlanma belediye temizlik ekiplerince temizlendi. Tur aracının havalimanından aldığı turist kafilesini Belek bölgesindeki otellere götürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır