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Turgutlu’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Turgutlu’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

Kaza, Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu yönü istikametinde seyreden Figen Z. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Turgutlu ilçesi Yukarı Bozkır Mahallesi imamı olduğu öğrenilen Yunus D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen yaralılardan Yunus D. ve Teslime D.’nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edileceği bildirilirken, diğer yaralılar Yusuf D. (4) ve sürücü Figen Z.’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Turgutlu’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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