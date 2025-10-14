HABER

Turgutlu’da silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Albayrak Mahallesi TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple şahıslar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulduğu öğrenilen yaralı Ç.C., ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen B.D. isimli şahsın, plakasız bir motosikletle olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Manisa
