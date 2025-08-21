Türk askerinin Ukrayna'ya gideceği iddiasına yanıt geldi! MSB kaynakları: "Görev tanımı netleşmeli"

Milli Savunma Bakanlı kaynakları gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE İLE TEKNİK ZİYARETLER PLANLANDI"

Bakanlık kaynakları, Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin "Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi, müşterek yol haritasının oluşturulması amacıyla teknik ziyaretler yapılması planlanmıştır" açıklamasını yaptı.

UKRAYNA'YA TÜRK ASKERİ GİDECEK Mİ?

Türkiye'nin Ukrayna'ya barış gücü göndereceği iddiasına bakanlık kaynakları şöyle yanıt verdi:

"Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı ve doğru olmayacaktır. Türkiye bölgesinde barış ve istikrar üreten bir ülkedir. Ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir."

"SON BİR HAFTADA 268 KİŞİ YAKALANDI"

Bakanlık ayrıca şunları aktardı:

Suriye Harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat (212) ve Menbic (336) toplam 548 kilometreye ulaşmıştır.

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 268 kişi yakalandı, 944 kişi ise hududu geçemeden engellendi.