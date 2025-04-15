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Türk bilim insanı Canan Dağdeviren tarihe geçti! Uzaya giyilebilir ultrason gönderdi

Tüm dünya uzaya yapılan son yolculuğu konuşurken; Türk bilim insanı Canan Dağdeviren de tarihe geçti. Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roketiyle uzaya çıkan 6 kadınla birlikte uzaya gönderdi. Dağdeviren yaptığı paylaşımda "Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim" ifadelerini kullandı. Atatürk vurgusu dikkat çekti.

Türk bilim insanı Canan Dağdeviren tarihe geçti! Uzaya giyilebilir ultrason gönderdi
Devrim Karadağ

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukla Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez, yaklaşık 10 dakilalık bir uzay yolculuğuna çıktı. Tüm dünya tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın yıllar sonra yapmış olduğu yolculuğu konuşurken; Türk bilim insanı Canan Dağdeviren de bir ilki başardı.

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TÜRK BİLİM İNSANI CANAN DAĞDEVİREN'DEN UZAYA TARİHİ NOT

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) akademisyen olan Doç. Dr. Canan Dağdeviren, 6 kadınla birlikte uzaya meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazı 'elektronik sütyen' gönderdi.

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Canan Dağdeviren konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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'Atatürk' 'istikbal göklerdedir' etiketiyle paylaşım yapan Doçent Dağdeviren'in mesajı şöyle:

'TARİHE NOT DÜŞÜLSÜN'

"Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim. Tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile."

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'KİMSESİZLERİN KİMSESİYDİ CUMHURİYET'

"Bu bir başlangıç. Sivas’tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi cumhuriyet. İcat ettiğimiz teknolojiyi haksızlığa ve zulme uğrayan tüm canlılara armağan ediyorum; yalnız değilsiniz. Mücadeleniz, yıldızlar gibi ışık olmaya ve yol göstermeye devam edecek. Evet, 'İstikbal göklerdedir.'”

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Anahtar Kelimeler:
uzay Bilim insanı türk
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