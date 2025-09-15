Türk milletvekili "Bu limandan son videom" diyerek duyurdu: Sumud Filosundan isimleri çıkartılan vekiller Türkiye’ye dönüyor

İsrail ablukasını kırmak, insani yardım ulaştırmak ve Filistin’le dayanışma amacıyla Gazze’ye doğru doğtu yola çıkan Küresel Sumud Filosuna Tunus’tan katılan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Tunus’taki eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sidi Bu Said Limanı’na geçti. Yaklaşık 15 gündür yola koyulacağı tekneye yerleşmeyi bekleyen Milletvekili Ün ve diğer milletvekillerinin isimleri son dakikada filoyla hareket edecekler listesinden çıkartıldı. Tüm çabalarına rağmen filoya katılamayan milletvekilleri, Türkiye’ye geri dönmek için yola çıktı.

"SON ANA KADAR SÜREN ÇABALARIMIZA RAĞMEN BİR SONUÇ ALAMADIK"

Sidi Bu Said Limanından son bir video paylaşarak süreci değerlendiren Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün şöyle konuştu:

"Bu limandan son videom, bunu söylemek kuşkusuz çok üzücü. Son ana kadar süren çabalarımıza rağmen bir sonuç alamadık ve artık Tunus’tan ayrılıp Türkiye’ye geri dönüyoruz. Asıl önemli olan şey ise Sumud artık yola çıktı. Uzun uğraşlar, çetin şartlar ve çok çeşitli engelleme girişimleri muvaffak olamadı ve Allah’a hamdolsun gemilerimiz artık Akdeniz’de Gazze ablukasını kırmak adına kararlılıkla yola devam ediyorlar. Bugünden itibaren ben de sizler gibi Sumud Filosunun güçlü bir destekçisi olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sokakta, Mecliste, medyada, sosyal medyada nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız ve filoyu gündemde tutacağız. Çünkü biliyor ve inanıyorum, bu filo ablukayı kıracak."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır