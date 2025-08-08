HABER

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul'un eşi Umman Özkul kanserle olan savaşını kaybetti

Yedi yıl önce hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü.

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul'un eşi Umman Özkul kanserle olan savaşını kaybetti
Mustafa Fidan

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul’un kendisinden 25 yaş küçük olan eşi Umman Özkul, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Umman Özkul’un vefat haberi, usta sanatçının kızı Güner Özkul tarafından duyuruldu.

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul un eşi Umman Özkul kanserle olan savaşını kaybetti 1

KAHREDEN HABERİ KIZI DUYURDU!

Güner Özkul sosyal medya paylaşımında, "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir" diyerek cenaze programını açıkladı.

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul un eşi Umman Özkul kanserle olan savaşını kaybetti 2

EN BÜYÜK HAYALİ BELGESEL ÇEKMEKTİ

Umman Özkul'un en büyük arzularından biri, hayatını 2018'de kaybeden eşi Münir Özkul'un kariyerini ve yaşamını anlatan bir belgesel hazırlamaktı. Özkul'un hayali gerçekleştirmeye ömrü yetmedi.

