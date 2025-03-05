Türk Telekom ve Nokia’dan endüstriyel müşterilerin dijital dönüşümüne katkı

Dijital çağın olanaklarını dünyayla aynı anda Türkiye’ye sunmak üzere private 5G ve yeni nesil teknolojiler alanında çalışmalarını ve yatırımlarını sürdüren Türk Telekom hem yerel hem de küresel düzeyde dünyanın önde gelen şirketleri ile iş birlikleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Endüstriyel dönüşümü hızlandıran ürün ve hizmetler geliştirerek, Türkiye'nin dijital dönüşümüne hız kazandırmayı amaçlayan Türk Telekom, dünyanın önde teknoloji markalarından Nokia ile İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde 5G bağlantılı üretim ortamında Endüstri 4.0 denemeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türk Telekom ve Nokia’nın 5G’nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve hızlı veri iletim kabiliyetlerini kullanarak görüntülemeyle anlık denetim sayesinde çalışan güvenliğini üst seviyeye taşımaya ve üretimde verimliliği artırmaya yönelik akıllı fabrika uygulamaları MX Content ürünü demo gösterimle katılımcılara sunuldu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Güçlü fiber altyapımız ve teknoloji alanındaki birikimimiz ile dijital dönüşüme liderlik etmeyi sürdürüyoruz. Bu meseleyi bir milli sorumluluk meselesi olarak görüyor, yenilikçi teknolojileri sağlık, eğitim, spor, sanat gibi hayatın tüm alanlarında ve ülkemizin her köşesinde kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. 5G’nin getirdiği olanaklar birçok sektörde güçlü ve faydalı dönüşümler yaratacak. Biz de bu alandaki vizyonumuz doğrultusunda tüm sektörleri kapsayan öncü çalışmalar yapıyoruz. Akıllı şehircilik, akıllı tarım, akıllı fabrika projelerimizle dijital geleceği inşa ediyoruz. İş sağlığı, çalışan güvenliği ve verimlilik konularına odaklandığımız uygulamalarda Nokia ile başarılı Sanayi 4.0 denemeleri gerçekleştirdik. Bu iş sağlığı ve çalışan güvenliği açısından büyük bir adım. Denemelerde gerçek zamanlı video analitiği ve yapay zekâ teknolojilerinin yanı sıra özel 5G endüstriyel şebeke teknolojisinden yararlanılarak başarılı sonuçlar elde ettik. Bu çalışmalar bize 5G’nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği kabiliyetleriyle sektörlere katacağı verimliliği tekrar ispatlamış oldu. 5G’ye en hazır operatör olarak 5G’ye geçtiğimizde, bu kazanımlarımızla ülkemize değer katan çok fazla çalışmaya imza atacağız. Ayrıca MWC’de Nokia MX Context demolarını da deneyimledik.” diye konuştu.

Nokia Bulut Ağ ve Servisleri’nin Kurumsal Kampüs Uç Çözümleri Başkan Yardımcısı Stephan Litjens şunları ifade etti, "Türk Telekom'un, Türkiye'deki endüstriyel dijitalleşmeyi hızlandırmak amacıyla Nokia MX Context ve özel 5G teknolojisini bir araya getirme konusundaki ilgisinden büyük memnuniyet duyuyoruz. MX Context'in gelişmiş yapay zeka destekli sensör füzyonu ve konumlandırma yeteneklerinin özel 5G'nin yüksek performanslı bağlantısıyla birleşmesi sayesinde, endüstrilerin çalışan güvenliğini artırmasına, operasyonel verimliliği iyileştirmesine ve otomasyonu daha ileri seviyeye taşımasına yardımcı olabiliriz” dedi.

Denemede endüstriyel kampüsten toplanan verilerden maksimum fayda sağlamak amacıyla, fabrika veri merkezinde akıllı otomasyon fırsatları için yapay zekâ tabanlı çıkarımı mümkün kılmak üzere gerekli bilgi işlem yeteneklerine sahip bir Edge bilişim ve yapay zekâ platformu (Nokia MX Industrial Edge, MXIE) oluşturuldu. MX Context çözümü izleme, konumlandırma ve işçi güvenliği, operasyonel teknoloji için çok modlu sensör füzyonu ve yapay zekâ çıkarımı sağlama olmak üzere iki farklı kullanım senaryosu içeriyor.