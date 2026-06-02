Türkan Biçer'in ölümünde yeni görüntü! Balkonda asılı kalmış

Ufuk Dağ

Ankara'da nişanlısı ile birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer soruşturmasında olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara Eryaman'da yaşanan olayda, Türkan Biçer birlikte yaşadığı nişanlısı F.Ö. ile bulunduğu apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan nişanlı F.Ö. hakkındaki incelemeler sürerken, dosyaya yeni görüntü kayıtları eklendi.

ARBEDE SONRASI BALKONDA ASILI KALDI

Sabah'ta yer alan habere göre yeni ulaşılan görüntülerde, düşme anından önce balkonda bir arbede yaşandığı görüldü. Görüntülerde Biçer'in arbede sonrasında balkon kısmında uzun süre tutunmaya çalıştığı, bir müddet asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü anlar yer alıyor.

GERGİNLİK ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERE YANSIMIŞTI

Daha önce ortaya çıkan bina içi güvenlik kamerası kayıtlarında ise Türkan Biçer ile nişanlısının apartmana birlikte girdikleri, ikili arasında bina içerisinde gerginlik yaşandığı ve daha sonra daireye çıktıkları görülmüştü.

Yeni ortaya çıkan görüntülerle birlikte olayın son anlarına ilişkin detaylar da soruşturma dosyasına girmiş oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Eryaman'da 30 yaşındaki Türkan Biçer'in 25 Mart'ta nişanlısıyla beraber yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada şüpheler büyümeye devam ediyor.

Olayla ilgili Biçer'in nişanlısı tutuklanırken, ailesi de ölümün intihar değil cinayet olarak değerlendirilmesini istiyor.

TEK BAŞIMA TEŞHİS ETTİM

Olay sabahı annesinin telefonuyla karakola çağrıldıklarını öğrenen talihsiz kadının kız kardeşi Rabia Biçer, "Karakola gittim. Bana direkt 'Başın sağ olsun' dediler. İnanmadım. 'Ablam nerede?' dedim. Keçiören Adli Tıp'ta olduğunu söylediler. Ceset torbasını açtılar. 'Bu senin ablan mı?' dediler. Tek başıma teşhis ettim" demişti.

"İMDAT" DİYE BAĞIRMIŞ

Ablasının ölümünün intihar olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Biçer, olay gecesine ilişkin kamera kayıtları ve tanık ifadelerine dikkat çekti.

"Komşular balkondan 'İmdat, kurtarın beni' sesleri, arbede sesleri duyduklarını söylemiş. Ablam çıplak halde aşağı düşmüş. O şahıs ise elinde çarşafla aşağıya inip üstünü kapatmış. Bu kadar soğukkanlılık normal mi?" diyen Rabia Biçer, ablasının nişanlısının daha önce de şiddet uyguladığını, buna ilişkin ses kayıtlarının ellerinde bulunduğunu belirterek şu ifadelere yer vermişti; "Ablam bana ses kaydı bırakmıştı. 'Nişanlım beni darp etti, kafamı duvara vurdu. Sonra da epilepsi krizi geçirdim' dedi"

