HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkeli’de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Türkeli’de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde, Örey Mahallesi ile Köseretaşı Mahallesi’ni birbirine bağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan sonucu yol üzerinde çok sayıda derin yarık oluşurken, bazı bölümlerde ise yolun bir kısmının tamamen koptuğu görüldü.

Türkeli’de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı 1

Güvenlik gerekçesiyle güzergâh trafiğe kapatılırken, bölgede gerekli inceleme ve onarım çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyardı.

Türkeli’de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te yolcu midibüsünde çıkan yangın söndürüldüGaziantep'te yolcu midibüsünde çıkan yangın söndürüldü
Yoldan çıkan otomobil fabrikanın bahçesine uçtuYoldan çıkan otomobil fabrikanın bahçesine uçtu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.