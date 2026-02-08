Türkeli’de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde, Örey Mahallesi ile Köseretaşı Mahallesi’ni birbirine bağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan sonucu yol üzerinde çok sayıda derin yarık oluşurken, bazı bölümlerde ise yolun bir kısmının tamamen koptuğu görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle güzergâh trafiğe kapatılırken, bölgede gerekli inceleme ve onarım çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA