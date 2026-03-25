Türkiye, ABD-İran savaşı için devrede! 48 saat detayı

Orta Doğu'daki savaşta 26. gün yaşanıyor. Tüm dünya savaşın bitmesini beklerken ABD-İran görüşmesi için harekete geçildi. ABD basını Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın 48 saat içinde bir görüşme planladığını ancak ABD ve İran'ın görüşlerinin birbirinden çok uzak olduğunu vurguladı.

Ufuk Dağ

ABD basını, adı açıklanmayan yetkililere değinerek Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın 48 saat içinde İslamabad’da bir ABD-İran görüşmesi düzenlenmesi için taraflara baskı yaptığını yazdı.

ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yapıldığını iddia ederken İran tarafı ise ABD’yi yalanlayarak herhangi bir görüşme olmadığını açıklamıştı.

ARALARINDA TÜRKİYE DE VAR

ABD merkezli The Wall Street Journal, adı açıklanmayan yetkililere değinerek hazırladığı haberinde Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan yetkililerin önümüzdeki 48 saat içinde ABD ve İranlı yetkililer arasında bir toplantı düzenlenmesini sağlamak için çaba gösterdiğini ancak iki tarafın görüşlerinin birbirinden çok uzak olduğunu yazdı.

PAKİSTAN'DAN ARABULUCUK TEKLİFİ

ABD’nin savaşı sona erdirmek için İran'a gönderdiği 15 maddelik bir planda büyük ölçüde Trump yönetiminin Tahran'dan daha önce talep ettiklerine odaklandığı kaydedildi.

Pakistan, savaşı sona erdirmek için ABD ile İran arasında barış görüşmelerinde arabuluculuk yapmayı teklif etti.

