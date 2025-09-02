HABER

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Kan donduran görüntülerin adresi bu kez Kayseri oldu. Battal U., oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı eşi de yanındayken defalarca bıçakladı. Çevredekilerin müdahale edemediği olayda talihsiz adam hayatını kaybetti. Olay anının görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı.

Kayseri’de Battal U.’nun (52), oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar’ı (38) defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Olay sonrası gözaltına alınan Battal U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TARTIŞMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'taki 15 katlı binada meydana geldi. Battal U. ile oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavgada, Battal U., apartman görevlisi Aşçıpınar’ı karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bektaş Aşçığınar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra Anayurt Mahallesi'nde yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Aşçıpınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bektaş Aşçıpınar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sivas’a gönderildi. Battal U. ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EŞİ DE YANINDAYDI...

Öte yandan Battal U.’nun, Aşçıpınar’ı defalarca bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bektaş Aşçıpınar’ın komşularıyla asansör beklediği, asansörden çıkan Battal U.’nun Aşçıpınar’a saldırdığı görüldü.

Battal U.’nun Bektaş Aşçıpınar’ı defalarca bıçakladığı, Aşçıpınar’ın evin içine kaçmaya çalıştığı görüntülerde yer aldı. Bektaş Aşçıpınar’ın eşinin olaya müdahale etmeye çalıştığı da kameraya yansıdı. (DHA)

