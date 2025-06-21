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Türkiye'de 250'ye yakın şubesi olan Ekrem Coşkun Döner'den iflas bayrağı... Konkordato ilan etti!

Türkiye genelinde 250'ye yakın şubesiyle faaliyet gösteren Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Konkordato süreciyle birlikte Ekrem Coşkun Gıda hakkında bazı kısıtlamalar da getirildi. Şirketin ve ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri yasaklandı.

Türkiye'de 250'ye yakın şubesi olan Ekrem Coşkun Döner'den iflas bayrağı... Konkordato ilan etti!
Mustafa Fidan

Türkiye'nin tanınan ve bilinen yiyecek markalarından Ekrem Coşkun Döner, maddi sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Ekrem Coşkun Döner'in Türkiye genelinde yaklaşık 250 şubesi bulunuyordu.

KONKORDATO İLANI MAHKEME TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Mahkeme tarafından kabul edilen başvuru sonrası Ekrem Coşkun Gıda'ya geçici mühlet kararı verildi. Bu süre zarfında şirketin mali yapısını düzeltmek ve alacaklılarla uzlaşmaya varmak için bir yol haritası izlemesi bekleniyor.

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ŞİRKETİN VE ORTAKLARININ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARININ DEVRİ YASAKLANDI

Konkordato süreciyle birlikte Ekrem Coşkun Gıda hakkında bazı kısıtlamalar da getirildi. Şirketin ve ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri yasaklandı. Ayrıca, mahkeme izni olmadan rehin verme, kefil olma, ekipman devri veya bağış gibi işlemler yapamayacak.

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İcra ve İflas Kanunu kapsamında alınan önlemler doğrultusunda, şirkete yönelik tüm haciz, icra ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Bu durum, şirketin finansal nefes almasına ve yeniden yapılandırma çalışmalarına odaklanmasına olanak sağlayacak.

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ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK MAHKEME BAŞVURU SÜRECİ

Alacaklılara da hukuki bir hak tanınarak, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak konkordato talebine itiraz etme hakkı verildi. Ancak bu itirazların geçerli sayılabilmesi için somut belgelerle desteklenmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
iflas döner Konkordato
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