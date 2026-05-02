Türkiye'de doğan ilk zürafanın ismi belli oldu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda doğan ilk zürafa ‘Çınar’ ismini aldı. Oylama 50 bin kişiyle yapıldı.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusu, geçen hafta ilk kez ziyaretçilerinin karşısına çıktı.

Parkın maskotu haline gelen ve vatandaşlardan ilgi gören zürafa Şakir ile Selvi çiftinin erkek yavrusu, Türkiye’de doğan ilk zürafa oldu. Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde, hayatını kaybeden baba Şakir’in yavrusu, şubat ayında dünyaya geldi.

50 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ OYLAMAYA KATILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şakir ve Selvi’nin erkek çocuğu olan zürafaya isim vermek için sanal medya hesaplarından başlatılan anket çalışmasını duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ankete 50 binin üzerinde kişi oylama yaptı. Böylece, yeni doğan erkek zürafaya oy çokluğu ile ‘Çınar’ adı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oylamanın 2 Mayıs'ta son bulduğunu ve anket sonuçlarına göre yavru zürafaya ‘Çınar’ ismi verildiğini de sabah katıldığı bir televizyon programında açıkladı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

