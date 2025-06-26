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Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

Kahreden haberin adresi bu kez İstanbul oldu. Gençliğinin baharında daha önünde uzun bir ömür varken 18 yaşındaki genç bir kız katledildi. Önce başkasının tecavüzüne uğradı, ardından bu yüzden nişanı bozuldu. Hamile kadın son olarak eski nişanlısı tarafından buluşmaya çağrıldı ve kurşun yağmuruna tutuldu. Katil cezaevine gönderildi. Talihsiz kıza tecavüz eden sapığın da cezaevinde olduğu belirlendi.

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

Sarıyer'de, 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. Otomobille kaçan Samet T. ise Sarıyer polisi tarafından Kağıthane'de yakalandı. Öte yandan Oya Budak'ın, 6 ay önce tecavüze uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. Budak'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

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İSTİSMARA UĞRADI, HAMİLE KALDI, NİŞANI BOZULDU

Edinilen bilgiye göre, Samet T. ile Oya Budak bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte Oya Budak'a ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel istismarda bulundu, Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T., Budak ile olan nişanını bozdu.

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BULUŞMAYA GİTTİ, CANINDAN OLDU

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte geldi. Burada çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5 buçuk aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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BEBEK DE KENDİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

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CANİ YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüpheli Samet T.'nin Kağıthane'de olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, bugün gece saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. emniyete götürüldü.

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İSTİSMARA UĞRADIĞI KİŞİ DE CEZAEVİNDE

Öte yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Sarıyer İstanbul Kadın
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