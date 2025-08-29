HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Türkiye hava savunmasında çağ atladı: Yerli çelik kubbe dünya basınında yankı uyandırdı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli üretim "Çelik Kubbe" hava savunma sistemi ile hava sahası güvenliğinde önemli bir adım attı. Sistem, uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, Gelecek Teknoloji Üssü Oğulbey de ülkenin teknoloji ve savunma alanındaki vizyonunu ortaya koyuyor. Gök Kubbe'nin de entegre edilmesiyle Türkiye hava hudutlarını koruma konusunda önemli bir eşiği aşmış oldu.

Türkiye hava savunmasında çağ atladı: Yerli çelik kubbe dünya basınında yankı uyandırdı
Rosetta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tanıttığı Çelik Kubbe ve Gelecek Teknoloji Üssü Oğulbey, Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki İddiasını Perçinliyor

Türkiye, savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle tanıttığı yerli "Çelik Kubbe" entegre hava savunma sistemi, uluslararası arenada büyük ilgi gördü. "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'nde yapılan bu tanıtım, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çelik Kubbe, sistemler sistemi olarak tanımlanıyor ve Türkiye'yi hava savunmasında farklı bir klasmana taşıyacağı belirtiliyor. Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çelik Kubbe Projesi kapsamında teslimatı yapılan sistemlerin, ülkenin güvenliğini en üst seviyede sağlayacağını vurguladı. Sistem, özellikle son dönemde artan bölgesel gerilimler ve değişen güvenlik tehditleri göz önüne alındığında, Türkiye'nin stratejik öncelikleri açısından kritik bir öneme sahip.

Associated Press (AP) gibi önemli ABD basın kuruluşları, Türkiye'nin savunma alanındaki gelişimini vurgulayarak, Çelik Kubbe'nin tanıtımını haberleştirdi. Bu durum, Türkiye'nin yerli savunma sanayisindeki atılımlarının uluslararası alanda da takdirle karşılandığını gösteriyor.

Bununla birlikte, Türkiye sadece mevcut sistemleri geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik yatırımlar da yapıyor. Gelecek Teknoloji Üssü Oğulbey, bu vizyonun somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Oğulbey, savunma sanayisinden teknolojiye, Ar-Ge çalışmalarından inovasyona kadar birçok alanda Türkiye'nin geleceğine yön verecek bir merkez olma potansiyeli taşıyor.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in aktardığına göre, Çelik Kubbe'nin ardından Gök Kubbe hava ve füze savunma sisteminin de envantere girmesiyle birlikte Türkiye, hava hududu güvenliği açısından önemli bir eşiği atlamış oldu. Ancak Aydemir, bu alanda daha kat edilecek mesafeler ve yapılması gereken işler olduğunu da belirtiyor. Türkiye'nin, bölgesindeki ve dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak güçlü bir hava savunma sistemine sahip olma ihtiyacı her geçen gün artıyor.

Türkiye'nin yerli "Çelik Kubbe" hava savunma sistemi ve Gelecek Teknoloji Üssü Oğulbey gibi projeleri, ülkenin savunma sanayisindeki bağımsızlığını güçlendirme ve geleceğe yönelik teknolojik atılımlar yapma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgesel ve küresel arenadaki konumunu daha da sağlamlaştırmasına katkı sağlayacaktır. Ancak, uzmanların da belirttiği gibi, bu alandaki çalışmaların sürekli olarak geliştirilmesi ve güncel tehditlere karşı hazırlıklı olunması büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan ve Japonya, savunma, güvenlik ve ekonomi alanında işbirliğini güçlendirme kararı aldıHindistan ve Japonya, savunma, güvenlik ve ekonomi alanında işbirliğini güçlendirme kararı aldı
İznik'te orman yangınıİznik'te orman yangını

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan savunma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

“Tarihin ilk ChatGPT cinayeti” Annesini ve kendini öldürdü

“Tarihin ilk ChatGPT cinayeti” Annesini ve kendini öldürdü

Nevşehir'de panik anları! Bir turist, fotoğraf çekerken vadiye düştü

Nevşehir'de panik anları! Bir turist, fotoğraf çekerken vadiye düştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.