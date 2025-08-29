Türkiye hava savunmasında çağ atladı: Yerli çelik kubbe dünya basınında yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tanıttığı Çelik Kubbe ve Gelecek Teknoloji Üssü Oğulbey, Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki İddiasını Perçinliyor

Türkiye, savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle tanıttığı yerli "Çelik Kubbe" entegre hava savunma sistemi, uluslararası arenada büyük ilgi gördü. "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'nde yapılan bu tanıtım, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çelik Kubbe, sistemler sistemi olarak tanımlanıyor ve Türkiye'yi hava savunmasında farklı bir klasmana taşıyacağı belirtiliyor. Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çelik Kubbe Projesi kapsamında teslimatı yapılan sistemlerin, ülkenin güvenliğini en üst seviyede sağlayacağını vurguladı. Sistem, özellikle son dönemde artan bölgesel gerilimler ve değişen güvenlik tehditleri göz önüne alındığında, Türkiye'nin stratejik öncelikleri açısından kritik bir öneme sahip.

Associated Press (AP) gibi önemli ABD basın kuruluşları, Türkiye'nin savunma alanındaki gelişimini vurgulayarak, Çelik Kubbe'nin tanıtımını haberleştirdi. Bu durum, Türkiye'nin yerli savunma sanayisindeki atılımlarının uluslararası alanda da takdirle karşılandığını gösteriyor.

Bununla birlikte, Türkiye sadece mevcut sistemleri geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik yatırımlar da yapıyor. Gelecek Teknoloji Üssü Oğulbey, bu vizyonun somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Oğulbey, savunma sanayisinden teknolojiye, Ar-Ge çalışmalarından inovasyona kadar birçok alanda Türkiye'nin geleceğine yön verecek bir merkez olma potansiyeli taşıyor.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in aktardığına göre, Çelik Kubbe'nin ardından Gök Kubbe hava ve füze savunma sisteminin de envantere girmesiyle birlikte Türkiye, hava hududu güvenliği açısından önemli bir eşiği atlamış oldu. Ancak Aydemir, bu alanda daha kat edilecek mesafeler ve yapılması gereken işler olduğunu da belirtiyor. Türkiye'nin, bölgesindeki ve dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak güçlü bir hava savunma sistemine sahip olma ihtiyacı her geçen gün artıyor.

Türkiye'nin yerli "Çelik Kubbe" hava savunma sistemi ve Gelecek Teknoloji Üssü Oğulbey gibi projeleri, ülkenin savunma sanayisindeki bağımsızlığını güçlendirme ve geleceğe yönelik teknolojik atılımlar yapma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgesel ve küresel arenadaki konumunu daha da sağlamlaştırmasına katkı sağlayacaktır. Ancak, uzmanların da belirttiği gibi, bu alandaki çalışmaların sürekli olarak geliştirilmesi ve güncel tehditlere karşı hazırlıklı olunması büyük önem taşıyor.