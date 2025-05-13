'Türkiye' ihtimali bile İsrail'i huzursuz etti! Netanyahu kapalı toplantıda açık açık söylemiş: "ABD'yle yakınlaştığı için korkuyor"

İsrail Ordu Radyosu, Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'ye bölgede nitelik bakımından avantaj sağlayacağı için ABD'nin Ankara'ya F-35 teslim etme ihtimalinden endişe duyduğunu bildirdi. İddiaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimalini gündeme getirdi. Öte yandan İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, ABD'nin Hamas ile uzlaşması üzerine Donald Trump'a "Kasabanın tek şerifi o değil" diyerek tepki gösterdi.

"İSRAİL-ABD GERİLİMİNİN YENİ ODAĞI"

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri Doron Kadosh, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail-ABD geriliminin yeni odağı olarak Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimaline işaret etti.

Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail'in bölgedeki avantajını kaybetmesine neden olacağını kaydeden Kadosh, Türkiye ile İsrail'in giderek daha fazla stratejik rakip haline gelmeye başladığına dikkati çekti.

"İSRAİL, ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-35 SATMASINDAN KORKUYOR"

Kadosh, "İsrail'in, ABD-Türkiye yakınlaşması nedeniyle F-35 satma ihtimalinden korktuğunu" ifade etti.

NETANYAHU'NUN DA GÜNDEMİNDE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda konuyu gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını söylediği aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye'yi ziyaret edebileceğine ilişkin sözlerini hatırlattı.

Trump'ın, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, harika bir ev sahibi olacak." dediğini belirten Kadosh, Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya karar verebileceğini söylediğinin de altını çizdi.

Muhabir, Türkiye ile İsrail arasında Suriye konusunda gerilim sürerken Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail için tehdit olduğuna dikkat çekti.

"TRUMP F-35 SATIŞINA SICAK BAKIYOR"

ABD medyasında yer alan haberlerde ise mart ayında Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığını ifade edildi.

NETANYAHU HÜKÜMETİNDEN ABD'NİN HAMAS İLE UZLAŞMASI ÜZERİNE TRUMP'A ELEŞTİRİ

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, ABD Başkanı Trump'ın Husilerle ateşkese varmasını ve Tel Aviv'in dahli olmaksızın ABD-İsrail çifte vatandaşı esirin serbest bırakılması için Hamas ile doğrudan anlaşmasını sert bir dille eleştirdi.

Bakan Amsalem, sert tepki gösterdiği Trump için "Kasabanın tek şerifi o (Trump) değil." ifadesini kullandı.

Washington yönetiminin ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılması için Hamas'la doğrudan müzakereler yürütmesine yüklenen Amsalem, "bunu uygun bulmadığını, ABD yönetiminden bunu İsrail hükümetiyle koordine etmesini beklediğini" söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander, Tel Aviv yönetiminin dahli olmaksızın ABD ile Hamas arasında varılan anlaşma üzerine dün serbest bırakılmıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır