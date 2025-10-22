HABER

Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin himayesinde, iki ülke arasında stratejik iş birliğini güçlendiren bir dizi anlaşma imzalandı. Dış politika, ekonomi, ticaret, savunma sanayi ve kalkınma planlaması gibi alanlarda mutabakat zaptı ve ortak bildiriler imza altına alındı.

Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı’nda iki ülke arasında birçok alanda yeni anlaşmalar imzalandı.

ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANDI

"Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı", Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı.

"Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması"na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imza atıldı.

"Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani imzaladı.

GAZZE KONUSU DA GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-El Sani görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla destekleyeceğini, Katar'la Suriye özelinde her alanda iş birliğinin süreceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Katar'la askeri iş birliği, savunma sanayisi, enerji, ticaret, yatırımlar başta olmak üzere ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Katar'da ziyaretini bitiren Erdoğan daha sonra Umman'a geçti.

