Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince karar verildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan anlaşmaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti bundan böyle münferiden "Taraf", müştereken "Taraflar" olarak anılacaklar. Ayrıca, iki ülke arasındaki özel ilişkileri, ikili ilişkileri geliştirme çabalarını ve mütekabiliyet ilkesine uygun olarak iki ülke vatandaşlarının hareketlilik sürecini kolaylaştırmaya yönelik karşılıklı arzularını göz önünde bulundurarak 12 maddede anlaşmaya varıldı.
Anlaşmaya göre maddeler şöyle:
Madde 1: Bu Anlaşmada atıfta bulunulan pasaportlar aşağıdaki gibidir: 1. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli diplomatik veya hususî pasaportlar, sadece Türk vatandaşları için. 2. Suudi Arabistan Krallığı'nda geçerli diplomatik veya hususî pasaportlar, sadece Suudi vatandaşları için.
Madde 2: 1. Madde 1'de belirtilen geçerli pasaport hamili Taraf Devletlerin vatandaşları, her yüz seksen (180) günlük süre içinde doksan (90) günü aşmayan bir süre için diğer Tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacaklardır.
Madde 3:
Madde 4:
Madde 5:
İşbu Anlaşmanın 2. maddesinin hükümleri, Hac veya Umre yapmak amacıyla Suudi Arabistan Krallığı'na gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanmaz ve bu kişiler, bu amaçlar için özel olarak verilen bir vize alırlar.
Madde 6:
Taraflar, resmi ziyaret için gelen vatandaşlarının Taraflardan birinin ülkesine varışlarından önce diplomatik kanallar vasıtasıyla aralarında eşgüdüm sağlarlar.
Madde 7:
Madde 8:
Taraflar, işbu Anlaşma uyarımca aralarında teati edilen bilgi ve belgelerin münhasıran kendilerine atfedilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasını sağlarlar. Bu tür bilgi ve belgeler, ilgili Tarafın yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmaz.
Madde 9:
Taraflardan her biri, doğal afetler, ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı gibi nedenlerle işbu Anlaşmanın uygulanmasını tamamen veya kısmen askıya alma hakkına sahiptir. Böyle bir askıya alma durumu, diğer Tarafa diplomatik kanallardan yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal yürürlüğe girer. İşbu Anlaşmanın uygulanması Taraflar arasında yazılı bildirim yoluyla yeniden tesis edilebilir.
Madde 10:
İşbu Anlaşma, Tarafların karşılıklı yazılı rızaları ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Değişiklikler, 12. maddenin birinci fıkrasında belirtilen aynı hukuki usule göre yürürlüğe girer.
Madde 11:
Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığı diplomatik kanallar veya müzakereler yoluyla dostane bir şekilde çözerler. Taraflar arasındaki hiçbir uyuşmazlık çözüm için herhangi bir mahkemeye, makama veya başka bir kuruluşa sunulmaz.
Madde 12:
Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, aşağıda imzası bulunanlar, kendi Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olarak, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.
Ankara'da 06 Mayıs 2026 tarihinde, Hicri 19/11/1447 tarihine karşılık gelecek şekilde, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer asıl nüsha halinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı olması durumunda İngilizce metin esas alınır.
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