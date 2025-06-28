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Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında ABD’nin kolaylaştırıcılığında imzalanan barış anlaşmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Bakanlık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında ABD’nin kolaylaştırıcılığında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu anlaşmanın uygulanmasının "iki ülke halklarının huzur ve refahının yanı sıra Büyük Göller Bölgesi’nde istikrar ve kalkınmaya da önemli katkı sağlayacağı" belirtilen açıklamada, "Türkiye, Afrika’da barışın tesisine yönelik çabaları desteklemektedir." denildi.

ABD'nin ara buluculuğuyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında dün Washington D.C'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun şahitliğinde barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, düşmanlıkların sona erdirilmesi, silahlı devlet dışı grupların çatışma alanlarından çekilerek silahsızlandırılması, ortak bir güvenlik koordinasyon mekanizması kurulması, mültecilerin geri dönüşünün sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılması gibi taahhütleri içeriyor.

Çeşitli kaynaklara göre, anlaşmayla aynı zamanda ABD ve Amerikan şirketlerinin bölgedeki maden kaynaklarına erişiminin önünün açılması hedefleniyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Dışişleri Bakanlığı
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