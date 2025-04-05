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Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı kültür-sanat festivallerinden biri olma özelliğini taşıyan Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı. 20 şehri kapsayan ve 8 ay sürecek olan festivalin ilk durağı Adana oldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin başladığını duyurdu. Adana'daki Adana Müze Kompleksindeki açılışa Adana Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı öğrenildi.

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"DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜLTÜR-SANAT FESTİVALLERİNDEN BİRİ"

Terzi'nin paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı!

20 şehri kapsayan ve yaklaşık 8 ay sürecek bir kültür-sanat yolculuğunun ilk durağı Adana’dayız.

Festivalimizin açılışını, Adana Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger ve davetlilerin katılımıyla, birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Adana Müze Kompleksinde gerçekleştirdik.

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TürkiyeKültürYoluFestivali, dünyanın en büyük ve en kapsamlı kültür-sanat festivallerinden biri olma özelliğini taşıyor.

9 gün boyunca 50’den fazla noktada yüzlerce etkinliği Adanalı sanatseverlerimizle buluşturacağız.

Picasso Sergisi, Ferdi Tayfur’a özel hazırlanan “Sabahçı Kahvesi” enstalasyonu, yapay zekâ destekli “Seyyah” deneyimi, "Misis’ten Yükselen Tarih" sergisi, Çocuk Köyü, tiyatrolar, konserler ve çok daha fazlası...

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Şehrin dört bir yanında yaşanacak festival coşkusu için tüm Adanalıları bekliyoruz!"

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Adana
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