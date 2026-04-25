Türkiye, Mali'deki saldırıları kınadı: "Terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin başkenti Bamako başta olmak üzere ülke genelinde bildirilen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığ, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz." denilen açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Mali halkına başsağlığı dilendi.

"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Terörle mücadelesinde Mali’yle dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Mali ordusu, kimliği belirsiz terörist grupların başkent Bamako başta olmak üzere ülkedeki farklı askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Ülkede sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlarken, Bamako’da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve Kidal, Gao ile Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar rapor edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

