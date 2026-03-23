Türkiye'nin asırlık dedesi! 102’nci yaşını kutladı: "Sıhhatim gençlik gibi"

Perşembe ilçesi Boğazcık Mahallesi’nde oturan Hüseyin Aydoğan, 102 yaşına çocukları ve torunlarının hazırladığı sürpriz kutlama ile girdi.

Aydoğan, mahalle sakinlerinin de katıldığı doğum gününde kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi.

102’nci yaşında kendisini yalnız bırakmayan çocukları, torunları ve komşularına teşekkür eden Hüseyin Aydoğan, çok mutlu olduğunu söyledi.

Küçük yaşta evlenen ve 16 yaşında henüz eğitim hayatı bitmeden ilk çocuğu dünyaya gelen Hüseyin Aydoğan’ın 2 kızı ve 2 oğlu bulunuyor. Hüseyin Aydoğan’ın, kızını evde bırakıp yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki okula yürüyerek gittiği ve o dönem aynı anda çalıştığı da belirtildi. Eşi yaklaşık 30 yıl önce vefat eden Aydoğan’ın 11 torunu ve 12 de torunundan çocuğu bulunuyor.

"BEN SAĞLIĞIMDAN ÇOK MEMNUNUM"

Hüseyin Aydoğan (102), doğum günü kutlaması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Hamdolsun Cenâb-ı Allah bu günleri gösterdi. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben sağlığımdan çok memnunum, şükürler olsun hiçbir şikayetim yok, sıhhatim gençlik gibi devam ediyor. Küçüklükten bu yana her işimi kendim yaparım. İki kızım, iki de oğlum var" dedi.

"BEN DOĞDUĞUMDA BABAM OKULA GİDİYORMUŞ"

86 yaşındaki en büyük çocuğu Şükran Altınsoy, "Babamın 102 yaşını kutluyoruz, inşallah ben de o yaşa kadar varırım. Sanki babamla beraber dünyaya gelmişiz gibi, bana hep öyle geliyor. Sağlığı çok şükür yaşına göre iyi. Ben babamın askerden geldiğini biliyorum, ben doğduğumda babam 16 yaşındaymış ve okula gidiyormuş" diye konuştu.

"BABAMIN DEDESİ 105 YAŞINA KADAR YAŞAMIŞ"

Hüseyin dedenin büyük oğlu Ahmet Aydoğan (79), "Babam 102 yaşındadır, babamın dedesi ise 105 yaşına kadar yaşamıştır. Büyük dede, 1870 yıllarında 2. Abdülhamit döneminde İstanbul’a yayan gidip padişah ile görüşmüş. Yaklaşık 3 buçuk ay kadar yolculuk yapmış" ifadelerine yer verdi.

Taner Aydoğan (74) isimli 3’üncü çocuğu da babasının evde kızını bırakıp, evlerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki okula gittiğini, aynı zamanda o dönemde tarlalarda çalıştığını kaydetti.

"102 YAŞINI BİTİRDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Hüseyin Aydoğan’ın en küçük çocuğu Ülker Aydın Aydoğan (68) ise, "Babam 102 yaşını bitirdiği için çok mutluyuz. Bu mutluluğu dostlarımız ile de paylaşmak istedik. Türkiye genelinde 102 yaş az görülüyor. Kendisinin sağlığı iyi ama geçen yıla göre yeme ve içmesi biraz azaldı, biraz da unutkanlık başladı, başka da sorunu yok" şeklinde konuştu.

"BALINI KENDİSİ YAPARDI"

Aydoğan ailesinin en küçük üyesi Yunus Aydoğan (12) ise, "Bey babam ben doğduğumda galiba 89 yaşındaydı. Ben 5 yaşına kadar bey babam arıları ile ilgilenir, balını kendisi yapardı. Son 2 yıldan bu yana 100 yaşına girdiğinden beri biraz yoruldu. Ondan önce kendi işini hep kendisi yapardı, kendi yemeğini yapar, bize dahi yemek getirirdi. Şu anda sağlığı yine iyi sanki 90 yaşında gibi, maşallah" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır