HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye'nin beklenen gündemi Kar, geliyor! Tam 39 şehir birden soğuk kapıyı çalacak... O tarih aralığına dikkat

Türkiye bu kışa sert girecek. Meteoroloji uzmanları, zayıf La Nina etkisiyle birlikte 20 Aralık–20 Ocak arasında 39 ilde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uzmanlar, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimleri için ‘hazırlıklı olun’ uyarısında bulundu.

Türkiye'nin beklenen gündemi Kar, geliyor! Tam 39 şehir birden soğuk kapıyı çalacak... O tarih aralığına dikkat
Çiğdem Sevinç

Son yıllarda Türkiye’nin birçok bölgesinde kış aylarında beklenen kar yağışı görülmezken, bu yıl o tablo değişiyor.

Meteoroloji uzmanları, 2024-2025 kış sezonunun son yılların en sert yağışlarına sahne olacağını belirtti.

Uzmanlar, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası’nda “zayıf La Nina” etkisinin görülmesinin beklendiğini açıklarken, 20 Aralık – 20 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde yoğun kar yağışlarının yaşanabileceğini bildirdi.

Türkiye nin beklenen gündemi Kar, geliyor! Tam 39 şehir birden soğuk kapıyı çalacak... O tarih aralığına dikkat 1

39 İL İÇİN KAR ALARMI!

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yağış beklendiğini vurgulayarak özellikle üç bölgeye dikkat çekti:

  • Marmara Bölgesi
  • Karadeniz Bölgesi
  • İç Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Ege’nin iç bölgeleri

Bozyurt, bu bölgelerde şiddetli kar yağışı beklediklerini ifade etti. Ayrıca yeni yılın ilk günlerinde kar yağışı altında kalması beklenen 39 il de açıklandı.

Türkiye nin beklenen gündemi Kar, geliyor! Tam 39 şehir birden soğuk kapıyı çalacak... O tarih aralığına dikkat 2

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa.

Türkiye nin beklenen gündemi Kar, geliyor! Tam 39 şehir birden soğuk kapıyı çalacak... O tarih aralığına dikkat 3

Türkiye nin beklenen gündemi Kar, geliyor! Tam 39 şehir birden soğuk kapıyı çalacak... O tarih aralığına dikkat 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HİSAR-D RF Hava Savunma Füzesi, hedefi tam isabetle vurduHİSAR-D RF Hava Savunma Füzesi, hedefi tam isabetle vurdu
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük!Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük!

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.