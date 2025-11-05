Türkiye'nin beklenen gündemi Kar, geliyor! Tam 39 şehir birden soğuk kapıyı çalacak... O tarih aralığına dikkat

Son yıllarda Türkiye’nin birçok bölgesinde kış aylarında beklenen kar yağışı görülmezken, bu yıl o tablo değişiyor.

Meteoroloji uzmanları, 2024-2025 kış sezonunun son yılların en sert yağışlarına sahne olacağını belirtti.

Uzmanlar, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası’nda “zayıf La Nina” etkisinin görülmesinin beklendiğini açıklarken, 20 Aralık – 20 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde yoğun kar yağışlarının yaşanabileceğini bildirdi.

39 İL İÇİN KAR ALARMI!

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yağış beklendiğini vurgulayarak özellikle üç bölgeye dikkat çekti:

Marmara Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

İç Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Ege’nin iç bölgeleri

Bozyurt, bu bölgelerde şiddetli kar yağışı beklediklerini ifade etti. Ayrıca yeni yılın ilk günlerinde kar yağışı altında kalması beklenen 39 il de açıklandı.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa.