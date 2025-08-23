Türkiye'nin benzersiz gölünü kuru otlar sardı! İskele artık boş araziye bakıyor: Van Gölü'nde korkulan oldu

Ekol TV Van Muhabiri Arif Karakaş'ın haberine göre kavurucu sıcaklar, Doğu Anadolu Bölgesi'ni de etkisi altına aldı ve Van Gölü'nde sular ciddi oranda çekildi. Uzmanlar, kuraklığa karşı uyarılarda bulundu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Faruk Aleaddinoğlu, özellikle son birkaç yıldır bölgenin bir bütün olarak kuraklık ve su sorunuyla ciddi bir mücadele verdiğini söyledi. Artan sıcaklıklar, Van Gölü'nü de olumsuz etkiledi ve su seviyesi günden güne geriledi. Aleaddinoğlu, her yıl gölün alan kaybettiğine, kumsalın ortaya çıktığına ve gölün geriye doğru çekildiğine tanıklık ettiklerini ifade ederek, en radikal değişikliğin buharlaşma boyutunda olduğunu belirtti.

TEHLİKE BÖLGE EKONOMİSİNİ TEHDİT EDİYOR

Sıcak hava dalgası Türkiye'yi kavurdu. Yağışların azalmasıyla çok sayıda baraj kurudu ve susuzluk alarmı verildi. İklim değişikliğinin temel sorunlarından biri olan kuraklık, kapalı bir havza konumunda olan Van Gölü'nü de ciddi bir şekilde etkiledi. Van Gölü'nde su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü ve tehlikenin boyutunun gözler önüne serildiğini kaydeden uzmanlar, yeraltı su seviyesinin de her geçen gün düştüğünü ve bu suyun bir gün bittiğinde nasıl bir karşılık verileceği sorusunu gündeme getirdi.

"VAN GÖLÜ ALAN KAYBETMEYE DEVAM EDECEK"

Uzmanlara göre bu durum, hem ekosistemi hem de bölge ekonomisini tehdit ediyor. Göz göre göre gelen tehlikeye karşı önlem alınması gerektiği konusunda uyarılar yapılırken, Aleaddinoğlu, Van Gölü'nün alan kaybetmeye devam edeceğini söyledi. Yakın gelecekte karşılaşılacak içme suyu sorununun şimdiden atılacak adımlarla çözülmesi gerektiğini belirten Aleaddinoğlu, buranın kapalı bir havza olduğuna dikkat çekti.