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Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti

Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen Hodi Gürkan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki evinde 131 yaşında hayatını kaybetti. Gürkan, geride 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torununu bıraktı.

Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Binekli Mahallesi'nde yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Hodi Gürkan, 131 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen Gürkan'ın vefatı, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

Türkiye nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti 1

Binekli Mahallesi'ne 35 kilometre uzaklıkta mütevazı bir yaşam süren Hodi Gürkan, uzun ve sağlıklı yaşamıyla dikkat çekiyordu. Ailesi, Gürkan'ın uzun yaşamının sırrını doğal beslenme ve hareketli bir hayata bağladı.

HAYAT HİKAYESİNİ AKTARACAKLAR

131 yıllık ömrüne birçok olay sığdıran Hodi Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık etmiş, savaşlar, kıtlıklar ve değişimlerle dolu bir yüzyılı aşan bir zaman dilimini yaşamıştı. Ailesi, onun hayat hikayesinin gelecek nesillere aktarılması için çaba göstereceklerini belirtti.

Türkiye nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti 2

Gürkan'ın cenazesi, dün Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Cenaze törenine, Gürkan'ın çok sayıda yakını, seveni ve Viranşehir halkı katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Gürkan'ın uzun ve bereketli ömrü yad edildi.

Hodi Gürkan'ın vefatı, Türkiye için bir kayıp olsa da, onun uzun ve sağlıklı yaşamı gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek. Gürkan'ın hayat hikayesi, doğal yaşamın ve aile bağlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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