Türkiye'nin önemli turizm merkezinde kaçak yapılan otel ile restoran yıkıldı! 'Hiçbir yapıya göz yummayacağız'

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kaçak olduğu belirlenen bir otel ile restoranın yıkımı gerçekleştirildi. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "Yasalara aykırı, bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız. Bu mücadeleyi yalnızca denetim ve yıkımla değil, aynı zamanda yerel halkı, yatırımcıları ve ziyaretçileri bilinçlendirerek yürütüyoruz." diye konuştu.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını korumak için çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapıldığı belirlenen betonarme ve prefabrik yapıları yıkıyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü sınırlarında kaçak olduğu belirlenen bir otel ile restoran, iş makineleri ile yıkıldı.

Türkiye nin önemli turizm merkezinde kaçak yapılan otel ile restoran yıkıldı! Hiçbir yapıya göz yummayacağız 1

'YASALARA AYKIRI HİÇBİR YAPIYA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "Kapadokya, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz, doğal ve kültürel değerleri korurken bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Yasalara aykırı, bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız. Bu mücadeleyi yalnızca denetim ve yıkımla değil, aynı zamanda yerel halkı, yatırımcıları ve ziyaretçileri bilinçlendirerek yürütüyoruz. Amacımız, Kapadokya'da her adımın çevreye, tarihe ve kültüre saygı içerisinde atılmasını sağlamak. İlgili kurumlarla iş birliği içinde, koruma ve geliştirme dengesini gözeten çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

