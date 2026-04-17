Türkiye'nin yüreğini yakan okul saldırıları sonrası PUBG'den açıklama

PUBG MOBILE Türkiye, birer gün arayla yaşanan okul saldırıları üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken saldırılara ilişkin yaşanan derin üzüntü dile getirildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BU ALANLARA YÖNELEN ŞİDDETİ HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ"

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okulların; çocuklar ve gençler için güvenin, huzurun ve korunmanın simgesi olması gerektiğine inanıyor; bu alanlara yönelen şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"TOPLUMUN HUZURUNU VE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"PUBG MOBILE olarak oyuncularımızın güvenliğini ve sağlıklı, pozitif bir dijital ortamı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü şiddetin karşısında durmaya, sorumlu oyun anlayışımızı ve toplumsal hassasiyetlerimizi korumaya devam edeceğiz."