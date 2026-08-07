Türkiye'ye dönüşleri aşama aşama belli oldu! Erdoğan'dan kritik talimat

TBMM’ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin yasalaşmasının ardından nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Çerçeve yasa teklifinden 2005 yılı öncesinde yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm giyen ve müebbet cezası bulunmayan yaklaşık 3 bin 900 kişinin yararlanması öngörülüyor.

RESMİ GAZETEDE'DE DETAYI

AK Parti, MHP, DEM Parti ve CHP milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ancak düzenlemenin fiilen uygulanabilmesi için PKK/KCK’nın tasfiyesinin kesinleşmesi ve bu duruma ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanması gerekecek.

SÜRE 6 AY

Nefes'te yer alan habere göre Örgüt mensupları silah bıraktıktan sonra “teyit ve tespit mekanizması” devreye girecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın, MGK’ya bir rapor sunacak. Milli Güvenlik Kurulu, örgütün silah bıraktığını teyit edip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandıktan sonra yürürlük süresi başlayacak ve süre 6 ayla sınırlı olacak. Sonrasında örgüt mensuplarının dönüş süreci başlayacak. Güvenlik süreci tamamlandıktan sonra ilk etapta K.Irak ve Avrupa’dan 100’er PKK’lı gelecek. Ancak ikişerli, üçerli gruplar halinde girişlerine izin verilecek.

4000 BİNE YAKIN KİŞİ FAYDANALACAK

Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve davalar da düzenleme kapsamı dışında tutuldu. 2005 yılı öncesinde işlenen bu suçlardan cezaevinde olan yaklaşık 814 kişi tekliften yararlanamayacak. 2005 öncesinde örgüt üyeliğinden yatan ve cezası müebbet olmayanlar bu yasadan yararlanabilecek. DEM Partili yetkililer, örgüt üyeliğinden cezaevinde yatanlardan 3 bin 900 kişinin bu kapsama girdiğini belirtti.

GELİŞMELERİ MİT BAŞKANI DUYURACAK

Yasanın uygulanmasını koordine etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu kurulacak. Kurulda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Aile ve Çalışma bakanları yer alacak. TBMM bünyesinde ise süreci takip etmek üzere İzleme Komisyonu oluşturulacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, sahadaki gelişmelere ilişkin her iki kurula düzenli olarak bilgi vermesi öngörülüyor.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan ve örgütün üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Sabri Ok ve KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 üst yönetici yasa hükümlerinden yararlanamayacak.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK TALİMAT

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında, sürecin tam anlamıyla vatandaşa anlatılması, yanlış anlaşılmalara ve dezenformasyonlara mahal verilmemesi gerektiğini kaydederek teşkilat üyelerine talimat verdi. Eylül ayı itibari ile AK Parti teşkilatı belirlenen isimler doğrultusunda süreci vatandaşa anlatmak için sahaya inecek.