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  4. TÜSİAD başkanlarından ortak itiraz! Orhan Turan ve Ömer Aras'ın ifadeleri ortaya çıktı: "Yatırım ortamı için konuştum, Türkiye'nin önü açılsın diye"

TÜSİAD başkanlarından ortak itiraz! Orhan Turan ve Ömer Aras'ın ifadeleri ortaya çıktı: "Yatırım ortamı için konuştum, Türkiye'nin önü açılsın diye"

20.02.2025 09:33
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TÜSİAD başkanlarının yaptığı konuşma ve ardından gelen soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı, ayrıca Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın ifadeleri ortaya çıktı. Aylık gelirlerini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras yurt dışı temasları nedeniyle yurt dışı çıkış yasağına itiraz etti. Aras soruşturmaya yol açan konuşmasını savunurken kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

TÜSİAD başkanlarından ortak itiraz! Orhan Turan ve Ömer Aras'ın ifadeleri ortaya çıktı: "Yatırım ortamı için konuştum, Türkiye'nin önü açılsın diye"

TÜSİAD'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yapılan konuşmalar bir anda Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Hem Orhan Turan ve hem de Mehmet Ömer Arif Aras ülke gündeminde öne çıkan gelişmeleri ve özellikle ekonomi politikasını eleştiren konuşmalar yapmıştı. "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Turan ve Aras İstanbul Adliyesi'nde ifadeleri alındı.

"TÜRKİYE'NİN YATIRIM ORTAMININ GELİŞMESİNE YÖNELİK KONUŞTUM"

Soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısı ile Turan ve Aras'ın ifadesine ulaşıldı. Aras, genel kuruldaki konuşmasını savunurken "Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım. Türkiye’nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım" dedi. Turan da Aras gibi hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağına itiraz etti. Karar yazısında ise şüphelilerin "'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlediklerine ilişkin somut deliller olduğu" kaydedildi.

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AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI, YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞINA İTİRAZ ETTİ

Şüpheli Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu belirtti. Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu beyan eden Turan, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini ifade etti.

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Turan, "Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim." dedi.

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Şüpheli Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade etti. Aylık ortalama 900 bin lira geliri olduğu beyanında bulunan Aras, ifadesinde şunları belirtti:

"Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir. Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik ile finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım. Konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim. Bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir. Türkiye’nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım."

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Uluslararası bir bankanın yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunu, Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Aras, yurt dışı çıkış yasağı talebinin hakkında uygulanmamasını istedi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ: "İÇERİĞİYLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMADIKLARI KONULARDA BEYANDA BULUNDULAR"

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, "Şüphelilerin yaptıkları konuşma içeriği ve savunmalarında da belirttikleri üzere yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları" aktarıldı.

Yazıda, şüpheliler Turan ve Aras'ın, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaydıkları ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediklerine ilişkin somut deliller olduğu kaydedildi.

Karar yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında uygulanmasını istediği yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri talebinin kabulüne karar verildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada, bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmişti.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Geçen günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Aras ile Turan'ın savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verilmişti.

Bunun üzerine Turan ile Aras, ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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TÜSİAD soruşturma TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
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