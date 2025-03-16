Tuzla'da bir kişi muayeneden geçemeyen aracını ateşe verdi! O anlar görüntülendi...

Tuzla'da bir kişi, otomobilini muayene istasyonuna götürdü. Aracı muayeneden geçemeyen adam sinirlenerek otomobilini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

BENZİN DÖKÜP YAKTI!

Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otomobilini muayene işlemleri için istasyona getiren 52 yaşındaki Yavuz K., aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi. Kısa sürede alev alan otomobilden yoğun bir duman yükseldi.

Otomobilin alev aldığını görenler müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu. (AA)