Tüzük nedir, hangi alanlarda uygulanır?

Bir kanunun nasıl uygulanması gerektiğini gösteren ve sözü geçen kanunun emrettiği tüm işleri ifade eden yasal metinler tüzük olarak adlandırılmıştır. Kanunlara aykırı olmaması şartı ile bütün tüzük çıkartma yetkisi Bakanlar Kurulu’na ait olmaktadır. 1982 tarihli anayasanın bir maddesi doğrultusunda tüzük hazırlamak için yetki verilmiş olan tek organ Bakanlar Kurulu’dur.

Tüzük nedir, ne işe yarar?

Tüzük, net tanım olarak çıkartılan ve mevcut bir kanunun ne şekilde ve nasıl uygulanması gerektiğini ayrıntılı olarak ifade eden kanunların emrettiği tüm işleri belirten yasal metinlerdir. Bakanlar Kurulu, tüzük hazırlanışı ile ilgili yetkilendirilmiş tek organdır. Tüzükler, idarenin diğer tüm düzenleyici işlerinden hem şekil hem de usul olarak farklılık göstermektedir.

Kanunla düzenlenmiş olmayan hiçbir alanda tüzük çıkartılması yasal değildir. Bakanlar Kurulu, tüzük hazırlamak ile yetkilendirilmiş tek birimdir ve bu birim tarafından hazırlanmış olan tüzüğün Danıştay tarafından incelenmesi şart olarak kabul edilmiştir.

Tüzük hangi alanlarda uygulanır?

Danıştay, Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılmış olan tüzüğü incelemek ve onaylamak veya reddetmek ile yetkili olan organdır. Ancak Danıştay tarafından verilmiş olan karar Bakanlar Kurulu'nu bağlayıcı özellikte değildir. Tüzük, Danıştay onayından geçmek zorundadır ancak Danıştay’ın ilgili tüzük ile ilgili vereceği karar Bakanlar tarafından uyulması zorunlu olan bir karar değildir. Hazırlanmış olan tüzük, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmak zorundadır. Cumhurbaşkanı'nın onayladığı tüzük resmi olarak kanun gibi yayınlanır.

Nizamname ya da tüzük, yasalar tarafından belirlenen işlerin nasıl yapılması gerektiğini içerir. Örnek olarak kamu tüzüğü hazırlandıktan sonra ve tüzük hazırlamada yetkili olan tek organ Bakanlar Kurulu tarafından düzenlendikten sonra tıpkı kanunlar gibi Cumhurbaşkanı imzası ile onaylanır. İmzanın ardından aksi bir hüküm ortaya çıkmadıysa Resmi Gazete’de yayınlanır. Tüzük, Resmi Gazete'de yayınlandıktan yaklaşık 1.5 ay sonra yürürlüğe girer ve bir düzenleyici işlem olarak kabul edilir.

Bir tüzüğün çıkartılabilmesi için kanunlarla düzenlenmiş bir alan gerekliliği bulunmaktadır. Bazı kanunların nasıl ve ne şekilde uygulanacağının gösterilmesi için tüzük çıkartılması gerekmektedir. Bu duruma karşılık olarak tüzük çıkarma yetkisi sadece Bakanlar Kurulu'ndadır ve Bakanlar Kurulu bir kanun hakkında tüzük çıkaracaksa kanunlara uygun olarak düzenleme yapmak zorunadır.