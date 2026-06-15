TVekstra, Türkiye’de CTV reklamcılığının geleceği için ArabyAds ve LG Ad Solutions ile iş birliğini yeniledi

Türkiye’nin lider CTV ve addressable TV reklam platformu TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile stratejik iş birliğini yenilediğini duyurdu. Bu yenileme, TVekstra’nın Türkiye’de Connected TV reklamcılığının geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu iş birliğinin merkezinde, TVekstra’nın Türkiye pazarındaki benzersiz konumu yer alıyor. TVekstra, Türkiye’de LG Smart TV envanterine ölçekli erişim sunarken, gelişmiş veri odaklı hedefleme ve kesintisiz reklam yayınlama kabiliyetlerini de bir araya getiriyor. ArabyAds’in pazarlama teknolojileri ve LG Ad Solutions’ın global CTV altyapısı ile birlikte bu ortaklık, hem yerel hem de uluslararası markalar için bütünleşik ve full-funnel bir reklam çözümü sunuyor.

Yenilenen anlaşma ile TVekstra, büyüme ivmesini hızlandırmaya ve yeteneklerini daha da genişletmeye hazırlanıyor. Yeni dönemde odak; gelişmiş reklam formatlarının yaygınlaştırılması, hedef kitle segmentasyonunun güçlendirilmesi, programatik çözümlerin ölçeklenmesi ve reklamverenler için daha net, performans odaklı çıktılar sağlayacak ölçümleme ve atıf modellemelerine daha derin yatırımlar yapılması olacak.

Türkiye; artan Smart TV penetrasyonu, yükselen streaming tüketimi ve premium dijital video reklamcılığına yönelik büyüyen talep sayesinde stratejik bir büyüme pazarı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Avrupa ve MENA’nın kesişim noktasında konumlanan Türkiye, TVekstra’nın bölgesel ve uluslararası büyüme vizyonunda kilit bir rol üstleniyor.

TVekstra CEO’su Merve Eraslanoğlu, iş birliğinin yenilenmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bu iş birliği yenilemesi yalnızca bir devamlılık değil; aynı zamanda net bir niyet beyanı. Türkiye’de CTV ekosistemi hızla gelişirken, TVekstra olarak bu dönüşüme liderlik etmeye kararlıyız. ArabyAds ve LG Ad Solutions ile birlikte yalnızca pazara ayak uydurmuyor, pazarı aktif olarak şekillendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde odağımız; daha akıllı hedefleme, daha etkili reklam formatları ve markalar için ölçülebilir iş sonuçları sunmak olacak.”

ArabyAds Chief Growth Officer’ı Imad Sarrouf ise şunları ekledi:

“Türkiye, gelişmiş CTV çözümleriyle MENA ve Avrupa pazarları arasında köprü kurma stratejimizin merkezinde yer alıyor. TVekstra ve LG Ad Solutions ile iş birliğimizi yenilememiz, hem pazara hem de birlikte yarattığımız değere duyduğumuz güçlü güveni yansıtıyor.”

Türkiye’de CTV ekosistemi büyümeye devam ederken TVekstra, bu büyümenin merkezinde konumlanarak markalara evin en büyük ekranında erişim, hassasiyet ve performansı bir araya getiren güçlü bir çözüm sunuyor.

Bu yenilenen iş birliğiyle TVekstra, Türkiye’de veri odaklı ve yüksek etkili reklam sonuçları elde etmek isteyen markalar için başvurulan iş ortağı konumunu daha da güçlendiriyor.

ArabyAds Hakkında

ArabyAds, MENA bölgesi ve ötesinde veri odaklı dijital pazarlama çözümleri sunan lider bir ad-tech şirketidir. Yenilikçi teknolojisi, güçlü ölçümleme kabiliyetleri ve derin bölgesel uzmanlığı sayesinde ArabyAds, büyüme hedefi olan markaları doğru hedef kitlelerle buluşturur.

TVekstra Hakkında

TVekstra, Türkiye’nin lider CTV ve addressable TV reklam platformudur. Smart TV envanterinin monetizasyonu konusunda uzmanlaşan TVekstra, Türkiye ve Avrupa Birliği genelinde hedef kitlelere ulaşmak isteyen markalar için performans odaklı reklam çözümleri sunar. Veri odaklı hedefleme ve dinamik reklam yayınlama alanındaki güçlü yetkinlikleriyle TVekstra, gelişmiş TV reklamcılığı ekosisteminin önemli oyuncularından biri olarak konumlanmaktadır.

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