TVekstra, VIDAA ile Türkiye’de Connected TV reklamcılığında yeni bir dönemi başlatıyor

Türkiye’de milyonlarca haneye ulaşan VIDAA, dünya genelinde 180’den fazla ülkede kullanılan kullanıcı dostu arayüzü ve zengin içerik deneyimiyle öne çıkıyor.

TVekstra’nın geliştirdiği hedefleme ve ölçümleme teknolojileri ile birleştiğinde markalara benzersiz bir iletişim gücü sağlıyor.

TV’NİN EVRİMİ: GÜÇLÜ VİZYON,YENİ EKRANLAR!

TVekstra, “TV’nin Evrimi” vizyonu ile televizyonun küçülmediğini, aksine dijitalleşme sayesinde daha da büyüdüğünü vurguluyor. Bugün televizyon artık sadece izlenen değil; ölçülebilir, hedeflenebilir ve dönüşüm yaratan bir mecra haline geliyor.

TVekstra Kurucu Ortağı Murat Atay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Connected TV reklamcılığı, televizyonun gücünü dijital dünyanın ölçümlenebilirliğiyle birleştiriyor. VIDAA ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, markaların Türkiye’de milyonlarca haneye daha etkili ve kişiselleştirilmiş reklamlarla ulaşmasını sağlayacak. Bu adım, TVekstra’nın global trendleri ülkemize taşıma ve sektörde öncü rolünü güçlendirme vizyonunun önemli bir göstergesidir."

VERİYE DAYALI ETKİ: FAZLA DEĞİL, DOĞRU REKLAM!

TVekstra’nın “Fazla değil, doğru reklam” yaklaşımı, reklamların izleyicinin en dikkatli olduğu anlarda gösterilmesini sağlıyor. Saniye bazlı ses ve görüntü analizleri, HbbTV portalı, oyunlaştırılmış içerikler ve gerçek zamanlı analitik altyapılar, markaların yatırım getirisini en üst seviyeye çıkarıyor.

Bağımsız araştırmalar da Connected TV’nin artan gücünü doğruluyor:

-Kullanıcıların %63’ü yeni marka ve ürünleri TV reklamları üzerinden keşfediyor.

-İzleyicilerin %47’si, izlediği bir reklam sonrası üç ay içinde satın alma gerçekleştiriyor.

YERLİ TEKNOLOJİ İLE KÜRESEL BAĞLANTI!

TVekstra; LG, WebOS, ONVO ve şimdi de VIDAA ile geliştirdiği entegrasyonlarla dijital ekosistem ile televizyon arasında köprü kuruyor.

Geliştirilen yerli yazılımlar sayesinde:

-TV reklamları dijital kanallarda yeniden hedeflenebiliyor,

-E-ticaret dönüşümleri ölçülebiliyor,

-Sosyal medya hedeflemeleri entegre biçimde yürütülebiliyor.

GELECEĞİN TELEVİZYONU TÜRKİYE'DEN YÜKSELİYOR

2017 yılında kurulan TVekstra, 1500’den fazla kampanyadan elde ettiği deneyimle pazara yön verirken, yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli çözümleriyle reklam teknolojilerinde fark yaratıyor. Türkiye’de Connected TV pazarını büyütmeyi hedefleyen şirket, VIDAA iş birliğiyle televizyon reklamcılığında yeni bir dönemin kapılarını açıyor.