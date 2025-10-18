Twitch'ten TwitchCon 2025 sürprizi: Birçok yeni özellik duyuruldu!

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, bu yıl 10. yaşını kutladığı TwitchCon 2025 etkinliğinde hem yayıncılar hem de izleyiciler için platformun geleceğini şekillendirecek önemli duyurular yaptı. Şirket, yapay zekâdan, dikey ve yatay formatta eşzamanlı yayın yapma özelliğine kadar bir dizi yeniliği tanıtarak adeta büyük bir dönüşümün sinyalini verdi.

İşte TwitchCon 2025'te, Twitch'e gelecek yeniliklerle ilgili yapılan duyurular:

ÇİFT FORMATLI YAYIN

Bu özellik, yayıncıların dikey ve yatay formatta aynı anda canlı yayın yapmasına olanak tanıyor. Yani bilgisayar izleyicileriyle mobil izleyiciler arasında seçim yapmanız gerekmiyor. Twitch bu özelliği Ağustos ayında test etmeye başlamıştı.

YAPAY ZEKÂ

TwitchCon 2025’te şirket, Meta’nın yapay zekâ destekli gözlükleriyle ortaklık yaptığını duyurdu. Bu gözlükler sayesinde yayıncılar doğrudan gözlük üzerinden canlı yayına geçebilecek. Twitch, mobil uygulamasını da bu özelliği destekleyecek şekilde güncellemek için çalışıyor.

Bunun ötesinde Twitch, önceki yayınlardan otomatik olarak klipler oluşturmak için de yapay zekâ kullanıyor. Böylece izleyiciler, kaçırdıkları anları yakalayabiliyor.

YENİ SPONSORLUK ARAÇLARI

Twitch, yayıncıların kendi promosyonlarını yönetmesine izin vermeye başlamıştı.

Bu yıl ise Twitch, Yayıncı Kontrol Paneli (Creator Dashboard) üzerinden sponsorluk bulmayı kolaylaştıran yeni araçlar da duyurdu. Şirket, önümüzdeki aylarda bu sponsorluk fırsatlarını tüm gelir elde eden yayıncılara açmayı planlıyor.

Ayrıca Twitch, topluluk kurallarının uygulanma biçiminde değişiklikler, Creator Clubs Programı’nın genişletilmesi ve biri Baş moderatör (Lead Moderator) olmak üzere iki yeni rol de duyurdu.