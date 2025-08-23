HABER

Üç gün açık bırakılan klima yangına neden oldu

Adıyaman'da üç gün boyunca açık bırakılan bir klima, konteynerde yangına neden oldu.

Olay, Adıyaman merkez Yenimahalle'de bulunan K15 konteyner kentte meydana geldi. İddiaya göre, 257 numaralı konteynerde yaşayan şahsın, klimayı açık bırakıp köye gittiği öğrenildi. Uzun süre çalışan klimanın aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden konteyner yönetimi, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

