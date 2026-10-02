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Üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli elektrikli motosiklette 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, İncilli Mahallesi Eski Adapazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A.U. (31) idaresindeki otomobil önce O.Y. (28) yönetimindeki üç tekerlekli motosiklete ardından da yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarparak kaldırımda durdu. Kazada üç tekerlekli elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan Meva Yavuzyiğit (53) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Yavuzyiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü O.Y.’nin ise bel bölgesinde kırık oluştuğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"Arabamı 10 gün önce almıştım ve daha ilk taksitini ödeyemeden pert oldu"
Park halindeki aracın sahibi Mustafa Umut Can Copkayaoğlu, "Arabamı 10 gün önce almıştım ve daha ilk taksitini ödeyemeden pert oldu. Otomobil sürücüsü öncelikle 3 tekerlekli elektrikli araca ardından da benim aracıma çarpıp kaldırıma çıkıyor. Sürücünün alkollü olduğuna dair iddialar var. Burada kendisinin araçtan indiğinde alkol koktuğunu söyleyenler var. Zaten çok hızlı geliyormuş" dedi.

Üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 1

Üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 2

Üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 3

Üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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