Uçak kazası sonrası MSB'den C-130 kararı! 12 Kasım itibarıyla tedbiren durduruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "C-130 uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı teknik incelemeler sonrası incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ufuk Dağ

Ayrıntılar geliyor...

