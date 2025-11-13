Uçak kazası sonrası MSB'den C-130 kararı! 12 Kasım itibarıyla tedbiren durduruldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "C-130 uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı teknik incelemeler sonrası incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
