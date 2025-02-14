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Uçakta olay çıktı yolcular birbirine girdi: Antalya'dan kalkan uçak, Erzurum'a acil iniş yaptı!

14.02.2025 09:50
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Antalya'dan Kazakistan’ın Başkenti Astana’ya gitmekte olan bir uçak, yolcular arasında çıkan kavga nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olayın tüm detayları haberimizde…

Uçakta olay çıktı yolcular birbirine girdi: Antalya'dan kalkan uçak, Erzurum'a acil iniş yaptı!

Antalya'dan Kazakistan’ın Başkenti Astana’ya seyahat eden bir uçak, yolcular arasında çıkan şiddetli bir kavga nedeniyle acil iniş yaparak Erzurum Havalimanı'na yönlendirildi.

ACİL İNİŞİN NEDENİ NEYDİ?

Olay, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Uçakta, Kazakistanlı iki kadın ile Ukraynalı bir çift arasında başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşerek yolcuların güvenliğini tehdit etmeye başladı. Durumu fark eden uçuş ekibi, güvenliği sağlamak için Erzurum Havalimanı'na iniş kararı aldı.

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ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İFADELERİ ALINDI!

Uçağın Erzurum'a inişiyle birlikte havalimanına polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavga eden 4 yolcuyu gözaltına alarak, olayın büyümesini engelledi.

Karışan yolcular arasında iki kadın ve bir erkek bulunuyordu. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlatarak, kavgaya karışan yolcuları sağlık kontrolü için farklı hastanelere yönlendirdi.

Polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan iki kadın ve kavga ettikleri çifti, sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alındı.

UÇAK YOLUNA DEVAM ETTİ

Olaydan etkilenen uçaktaki diğer yolcular da durumdan rahatsız oldular. Uçağın pilotu kavga olunca yakın noktaya yönlendirildi ve iniş yaptı.

Kavga nedeniyle uçuşuna ara veren uçak, kavga eden yolcuları indirdikten hemen sonra Erzurum'dan yeniden havalanarak Astana'ya doğru yoluna devam etti.

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(DHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya Erzurum Kazakistan kavga uçak
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