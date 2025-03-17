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Uçar: "Vatandaşın talebi bizim için kıymetli"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
17.03.2025 10:09
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Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, belediye hizmetlerine yön vermede ve planlamalarda vatandaşların önerilerinin kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Uçar: "Vatandaşın talebi bizim için kıymetli"

Başkan Uçar, Ramazan Ayı fırsat bilerek vatandaşlarla düzenli olarak buluşmalar yaptıklarını ifade ederek, "Terminal Mahallemiz'deki Mehmet Akif Camii cemaatimiz ile Teravih sonrası bir araya gelerek limonlu çay eşliğinde hasbihal ettik. Talep ve önerilerini dinleyerek istişarelerde bulunduğumuz kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve tespitleri çalışmalarımıza önemli şekilde etki yapmaktadır. Çünkü biz onlar için buradayız" dedi.

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Yakutiye
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