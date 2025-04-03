UCM kararını tanımıyorlar! Netanyahu Macaristan’a gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Macaristan'a dört günlük resmi ziyarete başladı. Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarmasından bu yana ilk kez Avrupa’ya gitti.

Macaristan Başbakanı Orban, kasım ayında yakalama kararının açıklamasından saatler sonra, Netanyahu'yu ağırlamak için mahkemeye meydan okuyacağını belirtti. Orban, gazetecilere UCM'nin kararının ‘Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini’ söyledi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır