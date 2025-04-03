HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. UCM kararını tanımıyorlar! Netanyahu Macaristan’a gitti

UCM kararını tanımıyorlar! Netanyahu Macaristan’a gitti

03.04.2025 09:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında uluslararası tutuklama kararı olmasına rağmen Macaristan'a gitti.

UCM kararını tanımıyorlar! Netanyahu Macaristan’a gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Macaristan'a dört günlük resmi ziyarete başladı. Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarmasından bu yana ilk kez Avrupa’ya gitti.

Macaristan Başbakanı Orban, kasım ayında yakalama kararının açıklamasından saatler sonra, Netanyahu'yu ağırlamak için mahkemeye meydan okuyacağını belirtti. Orban, gazetecilere UCM'nin kararının ‘Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini’ söyledi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Boykot çağrılarının ardından harekete geçildiBoykot çağrılarının ardından harekete geçildi
100 kilo kaçak tütün ele geçirildi100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Macaristan Binyamin Netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'dan Ali Koç'a hediye! Giderken soyunma odasında bıraktılar

G.Saray'dan Ali Koç'a hediye! Giderken soyunma odasında bıraktılar

Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi

Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi

Mourinho'ya ateş püskürdü: "Defol git bu ülkeden"

Mourinho'ya ateş püskürdü: "Defol git bu ülkeden"

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Çin’den ilk tepki geldi! ‘Zorbalık’ diyerek uyardılar: ‘Tehlike...'

Çin’den ilk tepki geldi! ‘Zorbalık’ diyerek uyardılar: ‘Tehlike...'

'Gözaltında cinsel saldırı' iddiası

'Gözaltında cinsel saldırı' iddiası

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.