HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Ücretsiz 'psikolojik destek ve aile danışmanlığına' nasıl başvuru yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için çevrim içi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini 7 ilde pilot uygulama olarak hayata geçirdi. Uygulama, aile odaklı sosyal politikaların güçlendirilmesini ve danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını hedefliyor.

Ücretsiz 'psikolojik destek ve aile danışmanlığına' nasıl başvuru yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre; Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nda (2024-2028) yer alan 'aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması' amacı ve 'danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması' hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Ücretsiz psikolojik destek ve aile danışmanlığına nasıl başvuru yapılır? 1

ÜCRETSİZ OLARAK SUNULUYOR

Bu kapsamda, aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri; 81 ilde il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunuluyor.

Ücretsiz psikolojik destek ve aile danışmanlığına nasıl başvuru yapılır? 2

TEKNOLOJİ TEMELLİ YENİ UYGULAMALAR

Öte yandan hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla teknoloji temelli yeni uygulamalar da geliştiriliyor. Hizmetler, gizlilik ve güvenlik ilkeleri esas alınarak çevrim içi platformlar üzerinden yürütülüyor. Böylece bireylerin ve ailelerin bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabilmeleri kolaylıkla sağlanıyor.

Hizmetin yaygınlaştırılmasıyla aile içi iletişim sorunları erken dönemde tespit edilecek. Böylece çatışmalar daha etkili şekilde yönetilebilecek. Ayrıca anne baba olma becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ücretsiz psikolojik destek ve aile danışmanlığına nasıl başvuru yapılır? 3

PİLOT İLLER BELİRLENDİ

Pilot çalışma kapsamında, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya illeri belirlendi. Pilot uygulama ile çevrim içi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Başvurular e-Ailem sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://psikodestek.aile.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama!Suriye'nin başkenti Şam'da patlama!
Termometre çatlatan soğukta -25 ile şov yaptıTermometre çatlatan soğukta -25 ile şov yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Psikoloji Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.