Uganda'da yeni Ebola vakaları! Tüm toplu ulaşım faaliyetleri durduruldu

Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 3 yeni Ebola vakası kaydedildiği duyuruldu. Açıklamada, yeni vakaların ilk Ebola hastasını hastaneye götüren Ugandalı bir şoför, hastaya müdahale sırasında virüse maruz kalan Ugandalı bir sağlık çalışanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) bir vatandaş olduğu belirtildi.

Vakaların tamamının gözetim altında olduğu aktarılan açıklamada, temaslı kişilerin takip edildiği, toplum içinde yerel yayılım tespit edilmediği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Uganda'da görülen vakaların, komşu KDC'de devam eden Ebola varyantı "Bundibugyo virüsü" salgınıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

VAKA SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Ülkede tespit edilen vaka sayısı 5'e yükseldi.

TOPLU ULAŞIM FAALİYETLERİ DURDU

Uganda basınına yansıyan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, Uganda'nın batısındaki ve KDC'nin doğusundaki sınır hattında artan Ebola riski nedeniyle temaslı takibi ve aktif gözetim çalışmalarını genişletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınır bölgelerinde sağlık ekiplerinin konuşlandırıldığı ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Ebola vakalarının özellikle KDC'nin Uganda'ya komşu Ituri bölgesinde artması nedeniyle tüm sınır ötesi yolcu trafiğinin askıya alındığı ifade edildi.

Sağlık yetkilileri, KDC'de bugüne kadar yaklaşık 160 şüpheli vakanın tespit edildiğini, bu vakaların büyük bölümünün yüksek bulaşma potansiyeli taşıdığını aktardı.

Ugandalı yetkililer, ülkede tüm toplu ulaşım faaliyetlerinin, feribotlar ve sınır ötesi otobüsler dahil olmak üzere, 4 hafta süreyle durdurulduğunu, kargo ve gıda taşımacılığına belirli koşullarda izin verildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KDC ve Uganda'daki Ebola vakalarına ilişkin uluslararası risk seviyesinin yükseldiğini ancak ülkelerden geniş çaplı sınır kapatma yerine sağlık temelli kontrol ve gözetim önlemlerini sürdürmelerini istediğini bildirdi.

Kaynak: AA