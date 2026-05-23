HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Uganda'da yeni Ebola vakaları! Tüm toplu ulaşım faaliyetleri durduruldu

Uganda'da yeni Ebola vakaları görüldü. 3 kişi de daha hastalık tespit edildi. Böylece vaka sayısı 5'e yükseldi. Öte yandan Ugandalı yetkililer, ülkede tüm toplu ulaşım faaliyetlerinin, feribotlar ve sınır ötesi otobüsler dahil olmak üzere, 4 hafta süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Uganda'da yeni Ebola vakaları! Tüm toplu ulaşım faaliyetleri durduruldu

Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 3 yeni Ebola vakası kaydedildiği duyuruldu. Açıklamada, yeni vakaların ilk Ebola hastasını hastaneye götüren Ugandalı bir şoför, hastaya müdahale sırasında virüse maruz kalan Ugandalı bir sağlık çalışanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) bir vatandaş olduğu belirtildi.

Vakaların tamamının gözetim altında olduğu aktarılan açıklamada, temaslı kişilerin takip edildiği, toplum içinde yerel yayılım tespit edilmediği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Uganda'da görülen vakaların, komşu KDC'de devam eden Ebola varyantı "Bundibugyo virüsü" salgınıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Uganda da yeni Ebola vakaları! Tüm toplu ulaşım faaliyetleri durduruldu 1

VAKA SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Ülkede tespit edilen vaka sayısı 5'e yükseldi.

TOPLU ULAŞIM FAALİYETLERİ DURDU

Uganda basınına yansıyan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, Uganda'nın batısındaki ve KDC'nin doğusundaki sınır hattında artan Ebola riski nedeniyle temaslı takibi ve aktif gözetim çalışmalarını genişletti.

Uganda da yeni Ebola vakaları! Tüm toplu ulaşım faaliyetleri durduruldu 2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınır bölgelerinde sağlık ekiplerinin konuşlandırıldığı ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Ebola vakalarının özellikle KDC'nin Uganda'ya komşu Ituri bölgesinde artması nedeniyle tüm sınır ötesi yolcu trafiğinin askıya alındığı ifade edildi.

Sağlık yetkilileri, KDC'de bugüne kadar yaklaşık 160 şüpheli vakanın tespit edildiğini, bu vakaların büyük bölümünün yüksek bulaşma potansiyeli taşıdığını aktardı.

Ugandalı yetkililer, ülkede tüm toplu ulaşım faaliyetlerinin, feribotlar ve sınır ötesi otobüsler dahil olmak üzere, 4 hafta süreyle durdurulduğunu, kargo ve gıda taşımacılığına belirli koşullarda izin verildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KDC ve Uganda'daki Ebola vakalarına ilişkin uluslararası risk seviyesinin yükseldiğini ancak ülkelerden geniş çaplı sınır kapatma yerine sağlık temelli kontrol ve gözetim önlemlerini sürdürmelerini istediğini bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralıAntalya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Aşkale’de trafik kazası: 7 yaralıAşkale’de trafik kazası: 7 yaralı

Anahtar Kelimeler:
ebola virüsü Uganda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

AK Parti'den yeni 'torba teklif': Taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası geliyor

AK Parti'den yeni 'torba teklif': Taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.